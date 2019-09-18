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Bursa zabıtası tezgahını aldı 80 yaşındaki ninenin hali : Öldürün be...

BURSA Osmangazi'den gelen görüntü herkesin yüreğini sızlattı. 80 yaşındaki ninenin köyünden getirip satmaya çalıştığı domateslere zabıta el koydu. İzleyen herkes 'insafınız kurusun' demekten kendini alamadı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Tahtakale Meydanı'na köyünden bir kasa domates, bir sepet çilek ve bir çuval fasulye ile gelen 80 yaşındaki kadın, zabıta engeline takıldı.

Osmangazi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kadının bulunduğu bölgeye gelerek, malzemelerini kamyona yükledi. Bu sırada yaşlı kadın, ağlamaya başladı. Çevredeki esnaf da bu duruma tepki gösterdi.

Yetiştirdiği meyveler, zabıta aracına konan yaşlı kadının feryadı ise herkesi üzdü: “Köylüyü öldürün. Ne bu böyle hergün hergün. Ne olcak bu milletin hali böyle. Yazıklar olsun be”

Sosyal medyada yayılan görüntülere tepki yağdı.

Osmangazi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinden ilçe sakinlerinin şikayetçi olduğu, birçok ruhsatsız iş yerine müdahale edilmesi gerekirken 80 yaşındaki kadının emeğine, ekiplerin göz diktiği öne sürüldü.

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