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Liberya'da bir ilkokulda çıkan yangında 30 çocuk hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Liberya'da bir ilkokulda çıkan yangında 30 çocuk hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Batı Afrika ülkesi Liberya'nın Paynesville bölgesinde bir okulda gece saatlerinde yangın çıktı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada yangında 30 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR

Liberya Devlet Başkanı George Weah faciayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden çocukların ailelerine başsağlığı diledi. Yangının neden çıktığı ise henüz bilinmiyor.

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