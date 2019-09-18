Danla Bilic kendisini eleştirenlere sitem etti

Çektiği makyaj videolarıyla YouTube'da kısa sürede fenomen olan Danla Bilic, geçtiğimiz günlerde blogger arkadaşı Can Direkli ile beraber New York Moda Haftası'na katılmak için ABD'ye gitti. Aynı mekanda olduğu Kendall Jenner'ı görüntülemek isteyen Bilic ve arkadaşı modelin şikayetiyle güvenliğe şikayet edildi. Yaşanan olayın ardından bir video paylaşan Bilic, kendisini eleştirenlere tepki gösterdi.

New York'da yaptıklarını video şeklinde paylaşan Bilic, Kendal Jenner'la yaşadığı olay sonrası Twitter'dan kendisini tacizci olarak nitelendiren bir kişiye sitem etti. Bilic, son videosun Kendall Jenner ile yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Sabah şöyle bir tweet okudum; 'Danla Bilic, dün gece aynı mekanda olduğu Kendal Jenner'ı taciz etmiş, Kendal da Danla Bilic'i güvenliğe şikayet etmiş.' Bunu okuduğuma yemin edebilirim. Yorum yapmayacağım.