Ali Koç'tan Fatih Terim'e gönderme!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Pazartesi akşamı oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında kural hatası yapılıp yapılmadığıyla ilgili konuda görüşünü bildiren Koç, şu ifadeleri kullandı; ''Bize göre kural hatası var, bir tanesi yoruma hiç açık değil. Alanyaspor maçındaki kural hatası gündemimizde. Başvuru yapacağız. Bize göre hata var. Şunu görüyorum ki yeni kurallar, yeni düzenlemeler yorumcular tarafından da algılanmamış, incelenmemiş. Federasyonun da bu konuda bilgilendirme yapması lazım.

''Yayıncı kuruluş ile temastayız''

Kural hatası için itirazımız olacak. Üç gün süremiz var. TFF başkanlığına yapacağız. Bize verilen sürede inceleme yapıyoruz. İlkinde görüntü sıkıntısı vardı. Yayıncı kuruluş ile temastayız, onlara teşekkür ediyorum, görüntüleri aldık.

''Bakıyorum ki algı operasyonları başlamış bile''

Algı operasyonuna maruz kalmadan kuralların emrettiği şekilde incelenirse en doğru kararın verileceğini düşünüyorum ama bakıyorum ki algı operasyonları başlamış bile. Biz de az konuşup öz konuşmaya çalışıyoruz.

''Nihat Özdemir ile verdiğim fotoğraf beni rahatsız etmiyor''

Söz konusu Nihat bey olunca neden bu kadar gündeme geliyor, anlamakta güçlük çekiyorum. Nihat Özdemir ile verdiğim fotoğraf beni rahatsız etmiyor, olayı sizler büyütüyorsunuz. Çok fazla hakem hatası yapıldığından bahsetmek için erken. Bence vahim olan TFF üstünde baskı yaratmak için gereksiz polemikler oluşturulması. Enteresan bir dönemden geçiyoruz.