GÜNCEL

Küçük çocuk saniyelerle ölümden döndü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşanan olay, yürekleri ağızlara getirdi. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazada, küçük bir çocuk alışveriş merkezinden yola fırladı, saniyelerle arabanın altında kalmaktan kurtuldu. Kamera görüntüleri, yaşanan olayın tehlikesini de gözler önüne serdi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde akşam saatlerinde Balıkpazarı Eski Atlas Sinemasının bulunduğu bölgede yaşanan olayda, ailesiyle alışveriş merkezine giden çocuk bir anda yola fırladı. O anda yoldan geçmekte olan otomobilin arka bölgesine çarpan çocuk, yere düştü. Birkaç saniye önce yola çıksa, otomobilin altında kalacağı görülen çocuğun, aracın arka bölümüne çarpması sonrasında çevrede bulunan vatandaşlar yardımına koştu. 112 ekiplerinin gelmesinin ardından küçük çocuk tedbir amaçlı Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuğun durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Uzmanı uyardı! Aort yırtılmasında acil müdahale ölüm riskini azaltıyor
Club Brugge Galatasaray maçı şifresiz veren kanalların uydu frekansı
Davut Güloğlu'nun Hayko Cepkin'e hakaretten yargılandığı dava düştü
Ali Koç'tan Fatih Terim'e olay gönderme! Kural hatası Nihat Özdemir ve MHK Başkanı da var
Evini kiraya veren ev sahibi 14 bin lira ceza yedi
Selahattin Demirtaş AİHM kararı ne? Sezgin Tanrıkulu olanları anlattı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Liberya'da bir ilkokulda çıkan yangında 30 çocuk hayatını kaybetti
Ali Koç'tan Fatih Terim'e gönderme!
Aleyna Tilki başını kapatınca Sefa Doğanay fena dalga geçti
Tuzla'daki fabrika yangınında patlama
Danla Bilic kendisini eleştirenlere sitem etti
İstanbul Tuzla sanayi bölgesinde büyük yangın arka arkaya patlamalar
Işıkta duran öğrenci servisine arkadan çarptı
Sabah Gazetesi'nde Dilek Güngör'ün olay 'Yargıda tehlikenin farkında mısınız' yazısı