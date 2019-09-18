Kemal Öztürk'ten Sabah yazarı Güngör'e ağır sözler! Ortalığı karıştıran FETÖ iddiası

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün dünkü yazısında öne attığı, Adalet Bakanlığı'ndaki FETÖ'cü kadrolaşma iddiası ses getirmeye devam ediyor.

Güngör'ün adalet sisteminde bazı FETÖ'cülerin kritik noktalara getiriliyor şeklindeki iddiası sonrası bugün Adalet Bakanı Abdulhamit Gül isim vermeden sert bir açıklama yapmıştı.

Konuya sessiz kalmayan isimlerden birisi de Yenişafak'tan ayrılan Gazeteci Kemal Öztürk'tü.

'Revizyon nedeniyle bir çok kişi hedef alınıyor'

Öztürk iddiayı şöyle yorumladı;

Öztürk sosyal medya hesabından Bakan Gül'ün bugünkü o çarpıcı konuşmasını alıntılayarak şunları söyledi;

Kabine ve @Akparti yönetimindeki revizyon nedeniyle bir çok kişi hedef alınacak.

Adalat bakanı ne ilk ne de son hedef.

Bunu yapan kifayetsiz muhterisler çetesi, adım adım bir partiyi ve büyük hikayeyi perişan ediyor.

Ne yazık ki yöneticiler de izliyor.#kemalöztürk https://t.co/RbowKZ3y8h