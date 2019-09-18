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Kemal Öztürk'ten Sabah yazarı Güngör'e ağır sözler! Ortalığı karıştıran FETÖ iddiası

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör 'adalet sisteminde bazı FETÖ'cülerin kritik noktalara getirildi' iddiasına Adalet Bakanı Abdülhamit'ün ardından bir sert tepki de Gazeteci Yazar Kemal Öztürk'ten geldi.

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün dünkü yazısında öne attığı, Adalet Bakanlığı'ndaki FETÖ'cü kadrolaşma iddiası ses getirmeye devam ediyor.

Güngör'ün adalet sisteminde bazı FETÖ'cülerin kritik noktalara getiriliyor şeklindeki iddiası sonrası bugün Adalet Bakanı Abdulhamit Gül isim vermeden sert bir açıklama yapmıştı.

Konuya sessiz kalmayan isimlerden birisi de Yenişafak'tan ayrılan Gazeteci Kemal Öztürk'tü.

'Revizyon nedeniyle bir çok kişi hedef alınıyor'

Öztürk iddiayı şöyle yorumladı;

'Kabine ve Ak Parti yönetimindeki revizyon nedeniyle bir çok kişi hedef alınacak.''

Öztürk sosyal medya hesabından Bakan Gül'ün bugünkü o çarpıcı konuşmasını alıntılayarak şunları söyledi;

Bakan Gül ne demişti?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gündem yaratan konu hakkında, Ankara'da yaptığı konuşmada "Bu örgütün sadece yargıya, orduya, emniyete sızdığı sanılmasın. Nerede ahlaksızca bir saldırı varsa bilin ki orada FETÖ’nün bir tezahürü vardır.  Daha düne kadar FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi vermeye, asil şerefli Türk yargısına saldırmaya kalkmasın'' ifadelerini kullanmıştı.

Gül'ün o konuşması;

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