Zonguldak'ta FETÖ şüphelisi imam gözaltına alındı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e ait kitaplar ile örgütün dergi ve broşür gibi dokümanlarını cami bahçesinde yakmaya çalışırken yakalanan imam M.Ç., gözaltına alındı.

ZONGULDAK İl ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Dağlar Mahallesi'nde görevli imam M.Ç.'nin cami bahçesinde kitap yaktığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Camiye giden ekipler, M.Ç.'yi FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e ait kitaplar ile örgütün dergi ve broşür gibi dokümanlarını bahçede yakmaya çalışırken yakaladı.

Gözaltına alınan M.Ç.'nin kitapları ve diğer dokümanları eşinin dayısı A.T.'nin deposundan yakmak için aldığını söylediği öğrenildi. Depoda da arama yapan ekipler, FETÖ'ye ait kitap ve dergiler ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürülen M.Ç.'nin işlemlerinin sürdürüldüğü öğrenildi.