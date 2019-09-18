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Club Brugge Galatasaray maçı muhtemel 11'ler

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında bu akşam Belçika temsilcisi Club Brugge'a konuk oluyor. Saat 19:55'teki Club Brugge Galatasaray maçı beIN Sports 1'den naklen ekranlarda olacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesine Belçika deplasmanında başlayacak. Sarı-kırmızılı takım, A Grubu ilk maçında yarın Belçika'nın Club Brugge ekibine konuk olacak. Jan Breydelstadion'daki karşılaşma TSİ 19.55'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. 

Galatasaray'ın muhtemel 11'i
Fernando Muslera, Mariano, Marcao, Christian Luyindama, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Mario Lemina, Jean Michael Seri, Ryan Babel, Sofiane Feghouli, Radamel Falcao.

Brugge muhtemel 11'i
Simon Mignolet, Simon Deli, Eder Balanta, Federico Ricca, Brandon Mechele, Mats Rits, Hans Vanaken, Ruud Vormer, Clinton Mata, David Okereke, Dennis

Gözler Falcao'nun üzerinde olacak
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ilk maçındaki en büyük kozu Radamel Falcao olacak.

Transfer döneminin son günlerinde kadroya dahil edilen ve sarı-kırmızılı formayı ilk kez Süper Lig'deki Kasımpaşa karşılaşmasında giyen Falcao, takımının tek golünü attı.

Kolombiyalı futbolcu, Monaco ve Porto formalarıyla Şampiyonlar Ligi'nde 28 maça çıkarken, fileleri 14 kez havalandırdı. Falcao, Avrupa kupalarındaki 62 karşılaşmada ise 48 kez gol sevinci yaşadı.

Diagne eski takımına karşı 
Geçen sezon Galatasaray kadrosunda yer alan Mbaye Diagne, Club Brugge formasıyla eski takımına karşı görev alacak.

Sarı-kırmızılı takımın geçen sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Diagne, 30 golle Süper Lig'in gol kralı olmuştu. 

Diagne, Galatasaray tarafından Club Brugge ekibine kiralık olarak gönderilmişti.

Belhanda sakat
Galatasaray'da Club Brugge maçı öncesi Younes Belhanda'nın sakatlığı bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımın Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada yüzüne darbe alan Belhanda, çenesindeki kırık nedeniyle ameliyat edilmişti.

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