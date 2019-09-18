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Kadınların araba kullanması günah mı? Diyanet ne diyor 90 KM sınırı

Kadınlar araba kullanabilir mi dinen bu günah mı? Nurettin Yıldız'ın kendisine gelen bir soruya verdiği yanıtla 'kadınların araba kullanması caiz mi' merak konusu oldu.

Kadınların araç kullanmasına yönelik Diyanet İşleri Başkanlığı Fetva kurulunun yayınlanmış bir kararı bulunmuyor. Bu da Diyanet'in araç kullanmayı kadın açısından caiz bulduğuna yoruluyor. 

Bir çok din adamı ise kadınların araç kullanmasına yönelik farklı fetvalar veriyorlar. Cübbeli Ahmet Hoca 'kadının araba kullanmasını caiz görmezken' bazı hocalar şehir içinde kullanmasını sakıncalı bulmuyor. 

Bazı hocalar ise kadınların araba kullanmasını, dışarı çıkarken yanında bir erkek bulunmalı kuralına dayandırıyorlar. Bazıları bu konuda 'kadın araç kullanamaz' diye kestirip atarken, bazı hocalar 90 KM kullanabilir diyor.  Onlardan biri de Nurettin Yıldız

Sosyal Doku Vakfı Başkanı ve İlahiyatçı Nurettin Yıldız "Ehliyet alsam araç kullansam günah mı olur?" sorusuna şöyle bir yanıt verdi:

-"Diyoruz ki araç kullanmanın kadını erkeği olmaz. Eğer bir toplumda bir örfte kadınlar araç kullanıyorlarsa erkekler gibi kullanabilir. Ama ara. kullanmanın kadına ahlaki bir risk getirme ihtimali olan bir organ söz konusuysa (savaş ortamı gibi,devletin otorite zafiyeti gösterdiği bir bölge olması) gibi bir sıkıntı varsa bu kadının zaten kendi iffetiyle ilgili düşünmesi gereken, can sağlı ile ilgili düşünmesi gereken bir mesele.

90 KM'den fazla kadının araç kullanması caiz değil
-Fıkıh açısından yani dinimizin hükümleri açısından tek sorun kadının direksiyonun başında yanında mahremi yokken 90 km'den fazla araç kullanmasıdır. Çünkü Peygamber Efendimiz kadının 90 km. den fazla bir yere bir tane iki tane üç tane kadında olsa yanında mahremi olmadığı sürece gitmesini yasaklamıştır.

İstanbul'dan Bolu'ya bir hanımefendi araç kullanarak, veya başka bir bayanın aracına binerek gidemez. 

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