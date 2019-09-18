HABER /  DÜNYA

Endonezya'da kargo uçağı ile irtibat kesildi

Anadolu Ajansı

Endonezya'nın Papua eyaletinde küçük bir kargo uçağı ile irtibatın kesildiği bildirildi.

Tempo gazetesinin haberine göre, Papua eyaletinde 3 kişilik mürettebat ve bir yolcunun bulunduğu Twin-Otter DHC6-400 tipi uçak ile iletişim kesildi.

Timika kentinden dağlık alandaki Ilaga bölgesine gitmek üzere havalanan uçağın, pirinç taşıdığını belirten yetkililer, şu ana kadar uçağın nerede olduğuna ilişkin bilgi edinemediklerini aktardı.

İletişimin kesildiği uçağı arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

IIaga bölgesinde, 2016 yılında bir kargo uçağının düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetmişti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Club Brugge Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçı CANLI YAYIN
Suudi Arabistan: İran bizi bunlarla vurdu
Ömer Çelik: Erken seçim diye bir şey yok
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a "Sicili bozuk" yanıtı
Şanlıurfa'da bir kişi hasmının dükkanına traktörle girdi
Trump'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien olacak
ÖNCEKİ HABERLER
Getafe Trabzonspor maçında yüksek risk alarmı
Şaziye Erdoğan halterde dünya şampiyonu oldu
Seçimlerde geriye düşen Netanyahu BM Genel Kuruluna katılmayacak
Zonguldak'ta FETÖ şüphelisi imam gözaltına alındı
Kocaeli'de 5 yaşındaki çocuğa üvey babadan cinsel istismar iddiası
Yaşar İpek Yağmur Sarnıç aşk yaşıyor iddiası olay! Seren Serengil'e laf
Yorumlar