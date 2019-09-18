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Trump'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien olacak

Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, "Yeni ulusal güvenlik danışmanımız olarak, şu anda Dışişleri Bakanlığında, Başkanlık Rehine İşleri Özel Temsilciliği görevini gayet başarılı bir şekilde yürüten O’Brien'ı getireceğimi duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine Rehine İşleri Özel Temsilcisi Robert O'Brien'ı getireceğini açıkladı.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni ulusal güvenlik danışmanımız olarak, şu anda Dışişleri Bakanlığında, Başkanlık Rehine İşleri Özel Temsilciliği görevini gayet başarılı bir şekilde yürüten Robert C. O’Brien'ı getireceğimi duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" ifadesini kullandı.

Başkan Trump, O'Brien ile uzun süredir yoğun şekilde çalıştığını belirterek, "(O'Brien) O muhteşem bir iş çıkaracak" değerlendirmesinde bulundu.

Uzun süredir özellikle İran ve Venezuela konusunda Trump ile anlaşmazlık yaşadığı öne sürülen Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton geçen hafta görevden alınmıştı.

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