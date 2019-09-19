Yer Bağcılar! Polisin iş yerine yaptığı baskında 108 kaçak göçmen yakaladı

İSTANBUL Bağcılar'da şikayet üzerine bir iş yerine giren polis ekipleri, 108 kaçak göçmen ile karşılaştı. Polise direnmeye çalışan kaçak göçmenler, mahallelinin de yardımıyla bindirildikleri kamyonla polis merkezine götürüldü.
Olay, Mahmutbey Mahallesi'nde bulunan bir işyerinde dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Komşuların 21 numaradaki dükkandan gürültü geldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekiplerine sevk edildi.
Polis ekipleri yetersiz kaldı
Polis ekipleri iş yerini kontrol ettiklerinde kaçak göçmenlerle karşılaştı. Kaçak göçmenler kendilerini gözaltına almak isteyen polis ekiplerine direndi. Araya giren mahalle sakinleri ile kaçak göçmenler arasından arbede yaşandı. Az sayıdaki polis ekiplerinin yetersiz kalması üzerine takviye ekipler sevk edildi.
Kaçanları mahalleli yakaladı
Kaçak göçmenlerden bazıları arbede sırasında kaçmaya başladı. Kaçanlar, mahalle sakinleri tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Olay kontrol altına alındıktan sonra polis ekipleri, gözaltına aldığı 108 kaçak göçmeni kamyona bindirerek polis merkezine götürdü. Olayın ardından mahalle sakinleri polis ekiplerini alkışlayarak, lehlerinde tezahüratta bulundu.