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Muhsin Yazıcıoğlu GPS davası 8 Ocak'a ertelendi

BBP merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin yaptığı helikopter kazası sonrası GPS cihazlarının sökülmesiyle ilgili davada İHA Muhabiri İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş duruşma salonu terk etti. Duruşma ise 8 Ocak 2020 tarihine ertelendi.

Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin ölümüyle sonuçlanan helikopter kazasında, GPS cihazlarının sökülmesiyle ilgili 3 başka suçtan tutuklu 10 kişinin yargılandığı dava, Göksun Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi, Gülefer, oğlu Furkan, ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, İHA Muhabiri İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş'in yer aldığı duruşmaya, partilerin yoğun katılım göstermesi mahkemede salonunda adım atacak yer bırakmadı.

Eksik belgelerin giderilmesi kararı

Göksun Adliyesinde SEGBİS sisteminde yaşanan kısa süreli arızanın giderilmesinin ardından başlayan duruşma, başka suçtan cezaevinde olan Davut Uçum, Aydın Özsıcak ve Yusuf Yiğit'in dinlenmesiyle başladı. Yazıcıoğlu ve diğer aile avukatlarının ise, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmalarının ana dosyada birleştirilmesi ve sanıkların tutuklu yargılanmalarını talep etti. 6 saat soruşturma sonunda Muhsin Yazıcıoğlu'nun GPS hırsızlığı davası, eksik belgelerin giderilmesi kararıyla 8 Ocak 2020 tarihine ertelendi.

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