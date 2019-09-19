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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak işsizlik fonunun nerede kullanıldığını açıkladı

İşsizlik fonunun nerede kullanıldığı merak ediliyordu. İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk’ün soru önergesini yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak işsizlik fonunun kamu bankalarında kullanıldığını söyledi.

Öztürk, önergesinde Eylül 2018’de Halkbank, VakıfBank ve Eximbank’ın 2 gün içerisinde 10 milyar 875 milyon TL tutarında tahvil satarak sermaye yeterlilik oranlarını iyileştirdiklerine dikkati çekti.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, Albayrak, fondan ne kadar aktarım yapıldığını belirtmezken, "Bahsi geçen işlemler 4749 (Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun) sayılı kanunun 12. maddesi çerçevesinde gerçekleştirilmektedir?" yanıtını verdi.

Haziran ayında işsizlik yüzde 13'e yükseldi

Albayrak’ın belirttiği Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Yasa’nın “nakit, borç ve risk yönetimi” başlıklı maddesinde, kamu kaynaklarının nasıl değerlendirileceği düzenleniyor. TÜİK, haziran ayında işsizliğin yüzde 13'e yükseldiğini açıklamıştı. DİSK-AR ise haziran ayı verilerine göre geniş anlamda işsizliği 7 milyona yaklaştığını duyurmuştu.

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