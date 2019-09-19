Üst düzey Türk yetkiliden dikkat çeken S-400 yaptırımı açıklaması

WASHİNGTON'da gazetecilere açıklamalarda bulunan üst düzey bir Türk yetkili, Türkiye'nin aldığı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle ABD'nin yaptırım uygulamasını beklemediğini belirtti.

Reuters haber ajansı, üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde, "Beklentim şu ki (yaptırımlar) yürürlüğe sokulmayacak" ifadesini kullandığını yazdı.

Trump tüm hikayeyi anladı

Trump'ın Ankara'nın pozisyonuna yönelik anlayışının arttığını öne süren yetkili, "S-400'leri nasıl satın almak zorunda kaldığımızla ilgili tüm hikâyeyi anladı" dedi. Ajansa gizlilik kaydıyla konuşan Türk yetkili, yaptırımların uygulanmasının Ankara ile Washington arasında ticaretin 100 milyar dolara çıkarılması yolundaki son anlaşmayla da çelişeceğine dikkat çekti.

Böylesi bir taahhüt veriyorsunuz ve sonra yaptırımlar uygulamaktan bahsediyorsunuz. Bu kendi içinde büyük bir tezat