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Ahmet Hakan 'Erdoğan evimize geldi beni sever' diyen Adnan Oktar için bakın ne dedi!

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Adnan Oktar'ın yargılanması esnasında Adnan Oktar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözlerinin 'palavra' olduğunu yazdı.

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik 226 sanığın yargılandığı davada Adnan Oktar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sözleri dikkat çekti. Oktar, ilk duruşmada "Tayyip Bey bizim evimize gelirdi.Tayyip Bey beni yakından tanır. Tayyip Bey beni sever" dedi.

Palavra olduğuna eminim

Bu ifadeleri Hürriyet yazarı Ahmet Hakan köşe yazısında değerlendirerek, "Adnan Oktar’ın bu söylediklerinin palavra olduğuna eminim. Çünkü bu tür atmasyonları, bu tür sallamaları, bu tür şişinmeleri pek sever Adnan Oktar" diye yazdı.

Kendisini sevdiğini söyleyen Oktar'ın 800 küsür yılla yargılandığına dikkat çeken yazar, "Ve ülkenin Cumhurbaşkanı... Yakından tanıyıp çok sevdiği bu adamı kurtaramamakta! Hınzırca gülümseyerek lafı şöyle bağlıyorum: Başka sözüm yok... Sanık sizin!" ifadelerine yer verdi.

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı

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