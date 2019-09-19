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ABD Başkanı Donald Trump'tan şok açıklama : Tek bir telefonla bir ülkeye gireriz

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a uygulanacak yeni yaptırımları 48 saat içerisinde açıklayacaklarını belirterek olası bir askeri müdahale sorusuna da "Ne olacağını göreceğiz" yanıtını verdi.

Trump, Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda, yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Çok önemli yaptırımlar ekleyeceğiz"

İran'a yönelik yaptırımların artırılması konusuna değinen Trump, "İran'a bazı çok önemli yaptırımlar ekleyeceğiz. Bunları da gelecek 48 saat içerisinde duyuracağız" dedi.

İran'a askeri müdahale olacak mı?

Bu duyurunun içerisinde, İran'a askeri müdahalenin de olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Trump, "Ne olacağını göreceğiz" yanıtını verdi. Trump, "Eğer bir şey yapmamız gerekirse bunu tereddüt etmeden yaparız" ifadesini kullandı.

Orta Doğu'da neler olacağını göreceğiz. Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz. Bunun bugün olması şart değil. Yarın olur, iki hafta sonra olur." dedi.

Masada başka seçenekler de var

Şu anda çok güçlü bir konumda olduklarını vurgulayan Trump, "İran'a askeri müdahale son seçenek. Ama masada başka seçenekler de var" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Suudi Arabistan'da Bekik ili ve El-Ahsa iline bağlı Haris beldesinde Saudi Aramco'ya ait 2 fabrikaya SİHA saldırısı düzenlenmişti. ABD saldırıdan İran'ı sorumlu tutarken, her iki taraftan yapılan açıklamalar gerilimin günden güne artmasına neden olmuştu.

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