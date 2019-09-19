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FED 11 yıl sonra arka arkaya ilk kez faiz indirimi yaptı işte dolara etkisi

ABD Merkez Bankası (Fed), 25 baz puan faiz indirimi yaparak politika faizini 1.75 - 2.00 aralığına çekti. Fed'in faiz kararı sonrasında dolar indi.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Eylül toplantısında beklentiye paralel olarak 25 bp faiz indirimine gitti. Böylece Fed fonlama faizi yüzde 1.75 – 2.00 aralığına indi.

Rezerv fazlasına uygulanan faiz oranı (OIER) yüzde 2.10'dan oy birliğiyle yüzde 1.80'e indirildi. Beklenti yüzde 1.80 idi. 

FED faiz indirimi sonrası dolar
Fed'in Eylül ayı politika toplantısı sonrasında güne 5.67'li seviyelerden başlayan Dolar/TL  kuru 5.70'in altında seyrediyor.

Kur hafta başında 5.74'ün üzerini görmesinin ardından kademeli olarak gerileyerek, Çarşamba günü Fed toplantısı öncesinde 5.6607'ye kadar indi.

Öncesinde ne oldu?

ABD Merkez Bankası Temmuz toplatısında 11 yıllık aranın ardından ilk kez faiz indirimine giderek 2015 sonunda başlattığı sıkılaştırma döngüsüne ara vermişti.

Fed yetkilileri son kez faiz artırılan Aralık toplantısında 2019 için sıkılaştırma tahminlerini kademeli olarak azaltmaya başlamışlardı. Haziran toplantısında ise faiz indirimi sinyali geldi.

Politika yapıcıların resmi tahminlerinin yer aldığı Haziran'da yayınlanan son noktasal grafiğe göre yetkililerin faiz beklentilerinin medyanı 2019 için yüzde 2.4 seviyesinde bulunuyordu.

Bilanço daraltılmasına 1 Ağustos itibariyle son verilirken, rezerv fazlasına uygulanan faiz oranı da (IOER) yüzde 2.35'ten yüzde 2.10 seviyesine indi.

Fed Başkanı Jerome Powell ise Temmuz toplantısının ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında faiz indiriminin genişleme döngüsünün başlangıcı olmadığını, ancak faiz indirimlerinin devam edebileceğini söyledi. Bununla birlikte Powell, "Bir daha hiç faiz artırmayacağımızı varsaymayın." uyarısında bulunmuştu.

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