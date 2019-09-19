HABER /  EĞİTİM

Kaymakam Adaylığı Sınavı başvuruları nereden yapılıyor

Anadolu Ajansı

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na başvurular başladı. Sınav Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 9 Kasım'da yapılacak. Kaymakam Adaylığı Sınavı başvuruları nereden yapılıyor.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için başvurular 19-25 Eylül tarihlerinde yapılacak. 

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden gerçekleştirebilecek. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan 2019-Kaymakamlık Kılavuzu'nda ulaşılabilecek. 

Kaymakam adaylığı sınav başvurusu yapmak için üzerine tıklayın...

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bilecik'te feci kılavuz treni kazası 2 makinist can verdi! Ölen iki kişinin kimlikleri belli oldu
FED 11 yıl sonra arka arkaya ilk kez faiz indirimi yaptı işte dolara etkisi
Fed'in faiz kararı sonrası dolarda hareketli saatler
ABD Başkanı Donald Trump'tan şok açıklama : Tek bir telefonla bir ülkeye gireriz
Fenerbahçe'nin itiraz ettiği pozisyon Atletico Madrid Juventus maçında yaşandı
Ahmet Davutoğlu'ndan sonra Eski il başkanı Musa Arat partisini bombalayıp istifa etti
ÖNCEKİ HABERLER
Şenol Güneş'in Galatasaray maçında izlediği tek Türk
6 yaşındaki çocuk kalp krizinden ölen annesinin cesediyle 5 gün kaldı
Fatih Terim'den Ali Koç'a çok sert cevap
Gaziantep'te atanamayan beden eğitimi öğretmeni çiğ köfteci oldu
Ahmet Davutoğlu ekibi 'yanılmışız, Allah affetsin' dedi Selvi'nin yazısı olay oldu
Adnan Oktar davasında Tarkan Yavaş'tan olay fuhuş turnike ifadesi!
Yorumlar