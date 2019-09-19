Merkez Bankası'ndan piyasalar için kritik hamle! Faiz indirildi

Merkez Bankası yaptığı yeni hamle ile, dolar cinsi yabancı para zorunlu ve serbest hesaplara ödenecek gecelik faiz oranı yüzde 0,0'a indirildi.

Son dakika haberine göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ABD doları cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan gecelik faiz oranını bugünden itibaren yüzde 0,0'a indirildi.

7 Ağustos'tan beri yüzde 1'di

Banka 7 Ağustos 2019 tarihinden bu yana faiz oranını yüzde 1,00 olarak uyguluyordu.

Uygulanacak faiz oranı değişen küresel ve yerel finansal piyasa koşulları çerçevesinde günlük olarak belirleniyor.