Melih Gökçek'in projesi Ankapark'ı zor günler bekliyor!

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in projesi Ankapark’a haciz geldi. Tematik parkı yöneten şirketin çok sayıda malına el konuldu.

Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde yapımına başlanan, 2 milyar TL maliyete sahip olan ve Atatürk Orman Çiftliği'ne yapılan Ankapark’ı zor günler bekliyor.

Ankapark’ta haciz işlemi

Gökçek'in görevden ayrılmasından sonra önce atıl durumda kalan ancak daha sonra işletme hakkı altıncı ihalede GBM Ticaret A.Ş. ile Çelik Ortak Girişim Grubu'na verilen Ankapark’ta haciz işlemi yürütüldüğü öğrenildi.

Şirket tarafından Ankapark’a ürün ve mal servisi yapan esnafa verilen onlarca çekin karşılıksız çıkması sonrasında esnaf haciz yoluna gitti. Avrupa’nın en büyük tematik parkı olma iddiasına sahip Ankapark’ta başta bilgisayarlar olmak üzere, taşınabilecek malların büyük çoğunluğu haciz yoluyla alınmaya başlandı.

5 milyon TL borç

Ankara esnafına yaklaşık 5 milyon TL borcu olduğu bildirilen şirketin bu parayı ödeyemeyecek durumda olduğu, tematik parkın işletmesinden de zarar ettiği için hacizden başka bir yol kalmadığı dile getirildi.