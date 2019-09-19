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Şikayet sonrası İETT düğmeye bastı! Şoförler sinekkaydı traş olacak

İETT Genel Müdürlüğü, cilt hastalığı olmayan şoförlere tıraş zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

İETT Genel Müdürlüğü, sakallı bir özel halk otobüsü şoförü hakkında yapılan şikayet sonrası harekete geçti.

Tüm personel sakal tıraşlı çalışacak

Şikayet sonrası İETT Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: Konu ile ilgili yapılan incelemede şoför personellerin kılık kıyafeti İETT araçları için Toplu İş Sözleşmesine göre, özel halk otobüs araçları için ise Özel Halk Otobüs Yönergesine göre belirlenmektedir. Bu kapsamda yaz sefer saati uygulamasında kravat takılmadığı bunun dışında kış sefer saati uygulamasında kravat takılması zorunludur. Bere takılmasında her hangi bir engel bulunmadığı, ancak personelin cilt hastalığı gibi doktordan sakal tıraşı bırakması yönünde aldığı rapor dışından tüm personelin sakal tıraşlı çalışması gerekmektedir.

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