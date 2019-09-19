Selçuk İnan'dan Fatih Terim'e sitem: Beni neden buraya getirdin

Club Brugge maçının sabahında Selçuk İnan ile teknik kadro arasında hesapta olmayan bir gerginlik yaşanınca tecrübeli isim, Fatih Terim'e sitemkar konuştu.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda deplasmanda Club Brugge ile oynadığı ve 2-2 beraber kaldığı maç için Belçika'ya götürülen Selçuk İnan, maç sabahı 18 kişilik kadroya alınmayacağını öğrenince teknik direktör Fatih Terim'e sitem etti.

18 kişilik kadroya alınmayacağını öğrenince yıkıldı

Eşi sorunlu bir hamilelik geçiren ve Avusturya kampında bu nedenle 1 hafta izin almak zorunda kalan Selçuk, bugün gerçekleşecek doğum için kadroda yer alacağını düşünerek hocasından izin almadı. Takımla Belçika'ya giden oyuncu, maç sabahı 18 kişilik kadroya alınmayacağını öğrenince yıkıldı.

''Madem kadroya almayacaktınız neden beni buraya getirdiniz?''

Soluğu hocasının yanında alan Selçuk, "Eşimin doğum yapacağını biliyorsunuz. Madem kadroya almayacaktınız neden beni buraya getirdiniz? İstanbul'da eşimin yanında olmalıydım" dedi.