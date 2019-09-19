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O ülkede Türk ailelerden Başkanlık binası önünde protesto

Ukraynalı eşlerinin ülkelerine götürdüğü çocuklarını görebilmek için hukuk mücadelesini sürdüren Aytaç Atasoy ve İsmail Yüce, Ukrayna Devlet Başkanlığı binasının önünde protesto eylemine başladı.

Ukraynalı eşlerinin ülkelerine götürdüğü çocuklarını görebilmek için hukuk mücadelesini sürdüren Aytaç Atasoy ve İsmail Yüce, Ukrayna Devlet Başkanlığı binasının önünde protesto eylemine başladı.

Kendilerine gösterilmeyen 5 yaşındaki kızları Amira Doğa ve Lorine ulaşabilmek için Ukrayna'da hak arayışlarına devam eden Aytaç Atasoy (37) ve İsmail Yüce (38), DHA'ya açıklamalarda bulundu.

Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanlığı binası önünde protesto eylemine başlayan acılı babalar, Kızım için adalet istiyorum, Ukrayna, kızımı geri ver yazılı pankartlar açarak yetkililere seslerini duyurmaya çalışıyor.

İsmail Yüce ve Ganna Yüce (35), 2011 yılında Antalya'da evlendi. Çiftin, Lorin ismini verdikleri kız çocukları dünyaya geldi. Türk vatandaşı olan Ganna Yüce, üç yıl önce ailesini ziyaret etmek istediğini söyleyerek Ukrayna'ya gitti ve bir daha geri dönmedi.S

'Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz'

Sarı bülten ile aranan kızını görebilmek için çırpınan İsmail Yüce, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kızımın, kendi vatanına iade edilmesi için 2 yıldan fazladır hukuk mücadelesi vermekteyim dedi.

Kızı sarı bültenle aranmakta olduğu halde çocuk icra kurumlarına, polis merkezlerine, savcılıklara verdiği dilekçelerin yerine ulaşmadığını belirten Yüce, "Kimse işini yapmıyor. Ukrayna'da büyük bir hukuksuzluk var. Biz bunu protesto etmek için, Sayın Başkan Zelenskiy'e sesimizi duyurmak için birkaç gündür buradayız. Ülkesindeki hukuksuzluğu görmesini istiyoruz. Çocuklarımızın derhal ülkemize iade edilmelerini talep ediyoruz." diye konuştu.

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