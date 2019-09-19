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Süleyman Soylu rakam verdi! İşte Türkiye'deki Suriyeli sayısı

İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ülkemizde geçici koruma statüsüyle bulunan Suriyeli sayısı 3,5 milyonu aşmıştır." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülkemizde geçici koruma statüsüyle bulunan Suriyeli sayısını açıkladı.

"Ülkemizde geçici koruma statüsüyle bulunan Suriyeli sayısı 3,5 milyonu aşmıştır." diyen Soylu, şu ifadeleri kullandı; ''Ülkemizdeki Suriyelilerin ilkokullardaki okullaşma oranı yüzde 96,3’tür. Dünyada sığınmacı politikasında böyle bir rakama ulaşmak mümkün değildir" dedi.

''Uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısı 125'tir"
Soylu, "Uyuşturucu meselesi hem dünya için hem Türkiye için önemli bir güvenlik tehdididir. Ülkemizde uyuşturucuya bağlı ölümler 2015’te 590 kişiydi, 2016’da 920’ye ve 2017’de aniden 941’e çıkmıştı. Uyguladığımız saha baskısı sonucunda 2018 sonunda bu sayıyı 657’e çekmeyi başardık. Şu an için yılbaşından bugüne kadar da uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısı 125'tir" dedi.

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