TOKİ 2019 Eylül ayı ucuz ev ilanları 10 bin peşinat 360 TL taksit

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) her yıl on binlerce vatandaşı uygun fiyatlarla ev sahibi yapıyor. Peşinatı ve taksitleri konut sahibi olmak isteyenleri sevindiriyor.

Dar gelirli aileleri de ev sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ 10 bin peşinatla 360 TL taksitle konut satıyor. Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimlerine 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli konut satışı yapılabiliyor. Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; TOKİ'nin dar gelirliler için ucuz konut kampanyaları hızla sürüyor. İşte TOKİ 2019 Eylül ayı ucuz ev ilanları...

Başvuru şartları

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

- T.C. vatandaşı olması,

- Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması

- Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması

- Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun bulunmaması

- Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması

- Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.500 TL olması

- Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuruda bulunması gerekiyor.



Ayrıca, başvuru şartlarına sahip olan;

1. Kategori olan"Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimler" ,

2. Kategori olan"En az Yüzde 40 Engelli Vatandaşlar"

3. Kategori olan "Emekli Vatandaşlar"ın

4. Kategori olan "Diğer alıcı adaylarının"

başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecek.

Başvuru için istenen belgeler

- Başvuru sahibinin kimlik fotokopisi,

- Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları "Hak Sahipliği Belgesi"

- Engelli vatandaşlar için Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az yüzde 40 engelli olduğuna dair),

- Emekli vatandaşlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesini veya belgesi.