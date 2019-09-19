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Adana'da altın kolye çalan kapkaçcıyı dövmesi ele verdi

Demirören Haber Ajansı

ADANA'da yolda yürüyen Tuna E.'nin (24) boynundaki altın kolyeyi, "Bu altın mı?" dedikten sonra kopararak çalan 21 yaşındaki Sebahattin G., güvenlik kameralarından kolundaki dövmeden tespit edilerek yakalandı.

Gece yarısı Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki bir retorana giden Tuna E.'nin boynundaki altın kolyeyi gören Sebahattin G. "Bu altın mı?" diye sordu. Tuna E.'nin "Evet" yanıtı vermesi üzerine de kolyeyi tutup, kopardı. Ardından da kaçtı.

Kolundaki dövme yakalattı

İhbar üzerine bölgeye gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından, şüphelinin kolundaki dövmesinden sabıkalı Sebahattin G. olduğunu belirledi. Kısa sürede yakalanan şüpheli, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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