Diyarbakır'da HDP önünde 4 yıldır oğlu için mücadele eden babanın gözyaşları

Kendi çocuklarını okutuyorlar, bizim çocuklarımızı da dağa gönderiyorlar

Altun, "Burada oturma eylemini görünce katılmak istedim. HDP'yi sorumlu tutuyorum. Çocuklarımızı götürüyorlar. Kendi çocuklarını neden götürmüyorlar? Kendi çocuklarını da götürseler, böyle bir sistem olduğunu düşünürüz. Kendi çocuklarını okutuyorlar, bizim çocuklarımızı da dağa gönderiyorlar." ifadelerini kullandı.