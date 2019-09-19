HABER /  DÜNYA

Ülkeyi ayağa kaldıran fotoğrafı ortaya çıktı Trudeau özür diledi istifası isteniyor

Zaman zaman yaptığı ilginç tavır ve davranışlarıya dünya gündemine oturmayı başaran Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun yıllar öncesine ait bir fotoğrafı ülkede tartışma yarattı.

Kuzey Amerika ülkelerinden Kanada'nın iktidardaki başbakanı Trudeau kritik seçimlere bir ay kalmışken 2001 yılına ait yüzünü makyajla siyahlaştırdığı bir fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından özür diledi.

2001 yılında giydiği bir Alaaddin kostümünü tamamlamak için başına beyaz bir türban bağladığı ve yüzünü makyajla koyulaştırdığı görülen fotoğraf hakkında Trudeau, savunduğu değerlere tamamen aykırı olan bu durum nedeniyle üzgün olduğunu ve o zaman büyük bir hata ettiğini kabullendiğini vurguladı.

Fotoğraf özel okulun yıllığından alındı

Time dergisi, fotoğrafı Vancouverlı işadamı Michael Adamson'ın verdiğini belirtti. Dergi, Adamson'ın o zamanlar 29 yaşında olan Trudeau'nun çalıştığı West Point Grey Academy topluluğunun bir parçası olduğunu ve fotoğrafın özel okulun yıllığından alındığını açıkladı.

Trudeau 2001 yılında Alaaddin kostümü ile

21 Ekim'de yapılacak seçimler öncesi ortaya çıkan fotoğraf hakkında Ipsos kamuoyu araştırma şirketinin tepe yöneticisi Darrel Bicker, "Bu resim başbakanın titizlikle çizmiş olduğu tolerans imajına tamamen zıt bir görüntü veriyor. Bu kendisi için de partisi için de hiç de iyi bir durum değil." sözlerini kullandı.

Kanada resmi olarak çok kültürlülük politikasını savunuyor ve istatistikler ülkedeki her 5 kişiden birinin Kanada dışında doğduğunu gösteriyor. Trudeau'nun kabinesinde de 3 Hindistan kökenli bakan bulunuyor.

İstifa sesleri

Trudeau'nun seçimlerdeki en büyük rakibi olan muhafazakar lider Andrew Scheer fotoğrafın kendisini şoke ettiğini ve hayal kırıklığına uğrattığını belirtti.

Scheer "Yüzünüze siyahlaştıran makyaj yapmak bir toplumla açıktan dalga geçmek ve ırkçılık yapmaktır. Kanadalılar bu akşam ülkeyi yönetmeye layık olmayan birinin ikiyüzlülüğüne şahit olmuştur." ifadelerini kullandı.

İstifa çağrılarını önemsemeyen Trudeau "Kanadalılardan yaptığım şey için beni affetmelerini isteyeceğim... Aptalca bir şeydi. Kendi kendimi hayal kırıklığına uğrattım ve yaptığım şey için kendime çok kızgınım." sözlerini kullandı.

İlgili Haberler
Kanada Başbakanı Trudeau etik kuralları çiğnediğini itiraf etti Kanada'da Başbakan Justin Trudeau'ya yolsuzluk suçlaması Kanada Başbakanı Trudeau’nun ikizi Afganistan’da ortaya çıktı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Putin'in manevi kızı Ksenia Sobchak evlendi düğünde +18 dansı olay yarattı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Olay yaratan kulis: AK Parti'yi pelikancılar karıştırdı Erdoğan'a çıkıp söyledi
Trabzonspor Beşiktaş ve Medipol Başakşehir maçları canlı yayını saat kaçta hangi kanalda
Selçuk İnan'dan Fatih Terim'e sitem: Beni neden buraya getirdin
Hulusi Akar'dan gündeme ilişkin kritik açıklamalar: Daimi üs bölgeleri kuracağız
Oğlunun boğazını kesen babanın savunması: Annesini de orada delik deşik ederdim
Merkez Bankası'ndan piyasalar için kritik hamle! Faiz indirildi
ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da altın kolye çalan kapkaçcıyı dövmesi ele verdi
Bursa'da polisin darp ettiği avukat: Haritada yer beğen!
İSMEK kapatılıyor mu? İBB'den açıklama geldi
Fatih Altaylı Ali Koç'u bombaladı: Sanki Terim'in sicil amiri sen git Yanal'a bak
Habur'da 4'ü kadın 6 PKK'lı teslim oldu
A101 aldın aldın 19 Eylül Perşembe indirim kataloğu televizyon, cep telefonu var
Yorumlar