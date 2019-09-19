Ülkeyi ayağa kaldıran fotoğrafı ortaya çıktı Trudeau özür diledi istifası isteniyor

Zaman zaman yaptığı ilginç tavır ve davranışlarıya dünya gündemine oturmayı başaran Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun yıllar öncesine ait bir fotoğrafı ülkede tartışma yarattı.

Kuzey Amerika ülkelerinden Kanada'nın iktidardaki başbakanı Trudeau kritik seçimlere bir ay kalmışken 2001 yılına ait yüzünü makyajla siyahlaştırdığı bir fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından özür diledi.

2001 yılında giydiği bir Alaaddin kostümünü tamamlamak için başına beyaz bir türban bağladığı ve yüzünü makyajla koyulaştırdığı görülen fotoğraf hakkında Trudeau, savunduğu değerlere tamamen aykırı olan bu durum nedeniyle üzgün olduğunu ve o zaman büyük bir hata ettiğini kabullendiğini vurguladı.

Fotoğraf özel okulun yıllığından alındı

Time dergisi, fotoğrafı Vancouverlı işadamı Michael Adamson'ın verdiğini belirtti. Dergi, Adamson'ın o zamanlar 29 yaşında olan Trudeau'nun çalıştığı West Point Grey Academy topluluğunun bir parçası olduğunu ve fotoğrafın özel okulun yıllığından alındığını açıkladı.

Trudeau 2001 yılında Alaaddin kostümü ile

Exclusive: Justin Trudeau wore brownface at 2001 ‘Arabian Nights’ party while he taught at a private school, Canada's Liberal Party admits https://t.co/j3UobfYNIF — TIME (@TIME) September 18, 2019

21 Ekim'de yapılacak seçimler öncesi ortaya çıkan fotoğraf hakkında Ipsos kamuoyu araştırma şirketinin tepe yöneticisi Darrel Bicker, "Bu resim başbakanın titizlikle çizmiş olduğu tolerans imajına tamamen zıt bir görüntü veriyor. Bu kendisi için de partisi için de hiç de iyi bir durum değil." sözlerini kullandı.

Kanada resmi olarak çok kültürlülük politikasını savunuyor ve istatistikler ülkedeki her 5 kişiden birinin Kanada dışında doğduğunu gösteriyor. Trudeau'nun kabinesinde de 3 Hindistan kökenli bakan bulunuyor.

İstifa sesleri

Trudeau'nun seçimlerdeki en büyük rakibi olan muhafazakar lider Andrew Scheer fotoğrafın kendisini şoke ettiğini ve hayal kırıklığına uğrattığını belirtti.

Scheer "Yüzünüze siyahlaştıran makyaj yapmak bir toplumla açıktan dalga geçmek ve ırkçılık yapmaktır. Kanadalılar bu akşam ülkeyi yönetmeye layık olmayan birinin ikiyüzlülüğüne şahit olmuştur." ifadelerini kullandı.

İstifa çağrılarını önemsemeyen Trudeau "Kanadalılardan yaptığım şey için beni affetmelerini isteyeceğim... Aptalca bir şeydi. Kendi kendimi hayal kırıklığına uğrattım ve yaptığım şey için kendime çok kızgınım." sözlerini kullandı.