Putin'in manevi kızı Ksenia Sobchak evlendi düğünde +18 dansı olay yarattı

Saint Petersburg'un ilk demokratik olarak seçilmiş belediye başkanı olan Anatoly Sobchak ve Rus senatör Lyudmila Narusova'nın küçük kızı Ksenia Sobchak, geçtiğimiz gün ikinci kez dünyaevine girdi. Rusya basınında geniş yankı uyandıran düğünde, Sobchak'ın +18 dansı çok konuşuldu.