Putin'in manevi kızı Ksenia Sobchak evlendi düğünde +18 dansı olay yarattı
RUSYA devlet başkanı Vladimir Putin'in manevi kızı olan Ksenia Sobchak, geçtiğimiz gün gerçekleşen düğününde yaptığı cesur dans ile bir anda dünyanın gündemine oturdu.
Saint Petersburg'un ilk demokratik olarak seçilmiş belediye başkanı olan Anatoly Sobchak ve Rus senatör Lyudmila Narusova'nın küçük kızı Ksenia Sobchak, geçtiğimiz gün ikinci kez dünyaevine girdi. Rusya basınında geniş yankı uyandıran düğünde, Sobchak'ın +18 dansı çok konuşuldu.
Daha önce yatakta cinsel organını Hitlerin kitabı ile örttüğü bir fotoğraf paylaşarak olay yaratan Sobchak'ın basına kapalı olarak gerçekleştirilen düğünündeki dansı, kısa sürede yayıldı.
Daha önce Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan ve Putin'in manevi kızı olarak bilinen Sobchak, düğünde bir anda üzerindeki paltoyu çıkararak dans etmeye başladı.
Damadın annesi ve babası düğünden ayrıldı: Bazı davetliler dansa eşlik ederken; damadın anne ve babası pasta kesimini beklemeden düğünden ayrıldı.