Yerli köstebek banttan indi! Bakan Mustafa Varank: Sadece 8 ülkede var

Türkiye son yıllarda büyük atılım yaptığı katma değeri yüksek, sanayi ve teknoloji ürünlerine bir yenisini ekledi. TÜBİTAK desteğiyle özel bir tarafından üretilen ve köstebek olarak da adlandırılan yerli tünel açma makinesi banttan indirildi.

Türkiye yüksek teknoloji ve mühendislik gerektiren bir makinenin daha üretimini yapabilmenin gururunu yaşıyor.

Köstebek olarak da adlandırılan tünel açma makinesini artık Türkiye üretebilir hale geldi.

Konu ilgili makinenin banttan indirilme töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Köstebek olarak da adlandırılan tünel açma makineleri çok önemli. Dünyada, 'bu alanda üretim yapan, küresel rekabette ben de varım.' diyen 8 ülkeden birisiyiz" dedi.

Varank, E-Berk AŞ'nin, TÜBİTAK desteğiyle geliştirdiği Zemin Denge Basınçlı Tünel Açma Makinesi EPB TBM'nin üretim bandından indirilmesi dolayısıyla Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen törene katıldı.

"Türkiye altyapı yatırımlarında çağ atladı"

Türkiye'nin 17 senede ulaştırma ve altyapı yatırımlarında çağ atladığını belirten Varank, Avrasya Tüneli ile kıtaların birleştirildiğini, Ovit Tüneli ile bölgeleri birbirine bağladıklarını, sulama tünelleriyle de kurak ovaları suyla buluşturduklarını dile getirdi.

Varank, bu tür yatırımların hayata geçmesinde en önemli rolün makine parkı olduğunu belirterek, "Köstebek olarak da adlandırılan tünel açma makineleri çok önemli. Dünyada 'bu alanda üretim yapan, küresel rekabette ben de varım.' diyen 8 ülkeden birisiyiz. Rakiplerin hepsi gelişmiş ülkeler" ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK TEYDEB desteğiyle ortaya çıktı

E-Berk AŞ'nin yedek parça üretimiyle başlayan serüveninin, 2 bin parçadan oluşan devasa makinelerle devam ettiğini anlatan Varank, tasarımı Türk mühendislerince yapılan ve yüzde 54 yerlilik oranına sahip tünel açma makinesinin, TÜBİTAK TEYDEB desteğiyle ortaya çıktığını söyledi.

Varank, bakanlık olarak milli kabiliyetlerle geliştirilen bu tür ürünlerin çoğalmasını istediklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Katma değer oluşturan, istihdam sağlayan ve üretmek isteyen herkesin yanındayız. Fikirden başlayıp ürünün piyasaya arz edilmesine varıncaya dek pek çok desteğimiz bulunuyor. E-Berk de sunduğumuz desteklerden en iyi şekilde faydalandı. Stratejik yatırım ve bölgesel yatırım teşviklerimizle firmanın yaklaşık 80 milyon liralık yatırımını destekledik. Firmanın 2 projesi TÜBİTAK’tan destek almaya hak kazanırken, KOSGEB de kendilerini yalnız bırakmadı."

E-Berk firmasının verdikleri tüm desteklerin de katkısıyla bugün 4 kıtada 30 ülkeye ihracat yaptığına işaret eden Varank, Türkiye'nin kilogram başına ortalama ihracat katma değeri 1,4 dolarken, E-Berk'in ihraç ettiği ürünlerde bu tutarın 18 ila 25 dolar arasında değiştiğini vurguladı.

"Hedefimiz ülke refahını artırmak ve nitelikli işler oluşturma"

Bu sabah detaylarını açıkladıkları 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile ülke refahını artırmak ve nitelikli işler oluşturma hedefine odaklandıklarını belirten Varank, Milli Teknoloji Hamlesi ruhuyla hazırladıkları stratejinin, küresel rekabet gücünü artıracağını dile getirdi.

Bakan Varank, ihracatta orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payını yüzde 50'ye çıkartmak istediklerine işaret ederek, bunun için odak sektörlerde öncelikli ürünleri destekleyeceklerini ve Ar-Ge, Ür-Ge, yatırım, pazarlama ve ihracat süreçlerini uçtan uca yöneteceklerini bildirdi.

Bu yöntemin Türkiye'de ilk defa uygulanacağına dikkati çeken Varank, "Programın finansman boyutunu da planladık. Desteğe hak kazanan yatırımlar, stratejik yatırım teşviklerinden faydalanacak. Yatırım tutarı 50 milyon lirayı aşarsa proje bazlı teşvikleri de devreye sokacağız. Kamunun alıcı olduğu projelerde, alım garantisi mekanizmasını değerlendirmek istiyoruz" diye konuştu.

Varank, nihai hedeflerinin üretimde dışa bağımlılığı azaltıp cari açığı kalıcı olarak düşürmek olduğuna değinerek, böylelikle küresel rekabette Türkiye'nin elinin daha da güçleneceğini anlattı.

Bakan Varank, desteklerden faydalanarak üretim altyapısını güçlendiren firmaların gurur kaynağı olduğunun altını çizerek, "Verilen bu desteklerin firmalarımız tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. Bu bizim iş dünyasından görmek istediğimiz bir tavır. Devletimiz sizler için var. Sizler ne kadar bu destekleri dillendirirseniz, biz de o kadar iştiyak ile işimize sarılmış oluruz." dedi.

"Ben de dertliyim"

Yerli üretimin özellikle kamu ihalelerinde önünün açılması konusunda sıkıntılar olduğunu belirten Varank, şunları kaydetti:

"Bu konuda ben de dertliyim. Şu anda yürürlükte yerli ürüne yüzde 15 fiyat avantajı uygulanmasıyla ilgili bir mevzuatımız var ama bazen idareler bunun arkasından dolanacak şekilde uygulamalar yapabiliyorlar. Biz bu konunun üzerine gitmekte kararlıyız. Yerli ürünlere uygulanacak fiyat avantajında iyi bir sistem oluşturmak ve yerli ürünlerin bu avantajdan faydalanması yolunda elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

Daha sonra Varank, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ve beraberindekiler tarafından tünel açma makinesinin üretim bandından indirilmesi dolayısıyla kurdele kesildi.

E-Berk AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Savaş Özüdoğru ise Bakan Varank'a makine ile ilgili bilgi verdi.

"Makine stratejik öneme sahip"

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir de söz konusu tünel açma makinesinin stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'nin kuzey-güney aksında kara yolları ve raylı sistemlerin yapımı, havzalar arası su transferleri için bu makinelere çok daha fazla ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Özdebir, "15 Temmuz öncesi TÜBİTAK'tan bu tür destekleri almakta çok zorlandık ama sonrasında gerçek manada yanımızda bulduk, bunun için kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi

Özdebir, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi belgesinden memnun olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bugün sanayi odası başkanı olarak şunu söylemeliyim, belgede bugüne kadar gördüğüm ve duyduğum en doğru hedefler konmuş, en doğru araçlar önerilmiş. Ama işimiz çok fazla, sanayinin GSMH'daki oranın düşmesiyle beraber mevzi kaybetmiş ülkemizin üretim gücünü katlanarak artırabilmesi açısından gerek politika, gerek araçlarıyla beraber son derece önemli bir belge."

Ankara Ticaret Odası Meclis Başkanı Mustafa Deryal da Ankaralı firmaların yerli ve milli üretim hamlesinin merkezi ve itici gücü olma konusunda iddialı hale geldiğini ifade etti.