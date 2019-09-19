Eski BBP'li isim AK Parti'den istifa etti

2014 yılında Büyük Birlik Partisi'ni bırakarak AK Parti'ye geçen Hasan Hüseyin Bozok Ak Parti'den istifa ettiğini açıkladı!

Eski Büyük Birlik Partisi (BBP) Yenimahalle İlçe Başkanı, BBP Ankara İl Başkanı ve BBP MKYK Üyesi ve BBP Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ayrıca Alperen Ocakları eski Başkanı Hasan Hüseyin Bozok AK Parti'den istifa etti.

2014 yılında BBP'den ayrılan Bozok, AK Parti'de siyaset yapmaya başlamıştı. Davutoğlu ve beraberindeki vekillerin istifasının ardından Bozok da 'Davutoğlu ile birlikte yürümek' istediğini belirterek AK Parti üyeliğine son verdiğini açıkladı.

Bozok kararını sosyal medya hesabı aracılığıyla "Gördüğüm lüzum Sayın Ahmet Davutoğlu'nun istifasına sebep olan gerekçelerdir." notu ile paylaştı.