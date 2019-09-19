Far ışığıyla tavşan avlayanların gözünün yaşına bakılmadı

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde gece far avıyla yabani tavşan avlayan 5 kişiye 12 bin 49 lira idari para cezası kesildi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde kaçak avlanan 5 kişiye 12 bin 49 lira idari para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Öbekdaş Yaylası mevkisinde gece "far avı" yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekiplerinin desteğiyle gerçekleştirilen kontrollerde avlanmış 1 yabani tavşan ele geçirildi.

12 bin 49 lira para cezası

Bunun üzerine ekiplerce usulsüz avlanan 5 kişiye 11 bin 269 lira idari, 780 lira da tazminat olmak üzere 12 bin 49 lira para cezası kesildi.

Gece "far avı"nda kullanılan 2013 model araç ile yarı otomatik tüfeğe el konuldu.