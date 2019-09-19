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Galatasaray'dan 17 yıl sonra bir ilk

Galatasaray, 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadığı bir maçta kalesini gole kapattı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonunu Club Brugge deplasmanında açan Galatasaray, Belçika ekibiyle yenişemedi ve sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

17 yıl sonra bir ilk
Turnuvaya golsüz beraberlikle ve bir puanla başlayan Galatasaray, 17 yıl sonra bir ilke de imza attı. Sarı-kırmızılı takım, tam 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadığı bir maçta gol yemedi.

Kalesini gole kapatamadı
18 Eylül 2002'de, yine Club Brugge ile aynı grupta yer alan Galatasaray, Lokomotiv Moskova deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Sarı-kırmızılı ekip o günden bu yana Devler Ligi'nde oynadığı hiçbir deplasman maçında kalesini gole kapatamadı.

Club Brugge deplasmanından 0-0'lık beraberlikle dönen Galatasaray, 17 yıl sonra kalesini gole kapatmış oldu.

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