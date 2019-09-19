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Fatih Altaylı Ali Koç'u bombaladı: Sanki Terim'in sicil amiri sen git Yanal'a bak

Ali Koç'un Fatih Terim için 'Sicili bozuk' sözlerinden sonra Mustafa Cengiz Cengiz ve deneyimli teknik adam Fenerbahçe Başkanı'na cevap verirken Fatih Altaylı da konuya dahil oldu. Altaylı, Ali Koç'u sert bir dille eleştirdi.

İki hafta sonra TT Arena'da oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi demeç savaşları devam ediyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fatih Terim için ''Futbolun içinde bu denli olan birinin sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir, onu konuşalım.'' derken Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de ''Saçmalamanın açıklaması olmaz. Biz bu konudan şiddetle rahatsızız. İnsanı hayvandan ayıran şey edeptir. O edep sınırları içinde kalmamız lazım.'' ifadelerini kullanmıştı.

Fatih Terim ise Ali Koç'a verdiği yanıtla "Vallahi Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda, burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım isterseniz. Sicilin, micilin, nüfusla, reklamla doldurulamadığı yerdeyiz çünkü. Kimin ne dediğine dönünce bakacağız, değerse, cevabını veririz." demişti.

''Başarılı olamadıkça Ali Koç durduk yerde Galatasaray’a saldırıyor''
Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı da konuyu köşesine taşıdı ve Ali Koç'u eleştiren ifadeler kullandı; ''Fenerbahçe başarılı olamadıkça Ali Koç durduk yerde Galatasaray’a saldırıyor. Daha da beteri, koskoca Fenerbahçe’nin Başkanı, bir teknik direktörü anlamsız biçimde hedef alıyor. Kendini düşürdüğü düzeyi bile fark etmiyor. Üstelik de geçmişte o teknik direktörle dost olduğunu, özel uçağında birlikte seyahat edecek kadar yakın olduklarını da unutuyor.

''Ali Koç’un uğraşması gereken Yanal’ın sicili olmalı''
Sanki Terim’in sicil amiriymiş gibi davranıyor. Sanki şu an konunun Fenerbahçe ile bir alakası varmış gibi Terim’in sicilinin bozuk olduğunu söylüyor. Bunu ben de söylüyorum zaman zaman ama bu Fenerbahçe Başkanı’nın işi değil, hele hele Alanyaspor’dan 3 yedikten sora söylenince çok da komik oluyor. Bugünlerde Ali Koç’un uğraşması gereken sicil, bilmem kaçıncı Şampiyonlar Ligi maçından puanla dönen Terim’in değil, o ligde hiç olmamış Yanal’ın sicili olmalı.''

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