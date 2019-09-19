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Adana'da düğünde başlayan leblebi atma tartışması ertesi gün cinayetle sonlandı

Demirören Haber Ajansı

ADANA’da, gittiği düğünde başına leblebi atılan Sabahattin Narin, Abdullah S. ile kavga etti. Sakinleştirilen ikili arasında ertesi gün yeniden çıkan kavgada Abdullah S., Narın'i av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, 15 Eylül’de Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte düğüne giden Sabahattin Narin'in başına leblebi atıldı. Öfkelenen Narin, leblebiyi Abdülkadir S.'nin attığını söyledi. Narin ile S. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Yanlarındakiler tarafından sakinleştirilen ikili ertesi gün yeniden karşılaştı.

Tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Aynı nedenle tekrar çıkan kavgada S. yanında getirdiği av tüfeğini, Narin’e ateşledi. Ağır yaralı olarak özel hastaneye kaldırılan Sabahattin Narin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Narin'in silah çektiğini iddia etti

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın ardından Abdülkadir S.ile Selim Ö. ve Doğan B.yi gözaltına aldı. Abdülkadir S. polisteki sorgusunda, Narin’in 2 kavgada da kendisine silah çektiğini iddia etti. Sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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