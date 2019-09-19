Antalya'da Dilara Kandak'ın öldürülmesiyle ilgili davada avukattan yanlış beyan iddiası
ANTALYA'da kaybolduktan 40 gün sonra çıplak haldeki cesedi battaniyeye sarılı halde toprağa gömülü bulunan Dilara Kandak'ın (23) katil zanlısı olarak yargılanan eski eşi Ahmet Yorulmaz'ın (25) avukatı Nihan Kanat, soruşturma aşamasında şüpheli olarak sorgulanan tanıklar Kandak ile sık sık görüştüklerini ancak kaybolduktan sonra hiç aramadıklarını söyledi.
Korkuteli ilçesinde yaşayan Dilara Kandak'ın cansız bedeni, kaybolduktan 40 gün sonra 4 Mart günü, Gülova'da bir tarlada gömülü bulundu. Battaniyeye sarılı haldeki kadının üzerinin çıplak, el ve kolları ile ayaklarının iple bağlı olduğu tespit edildi.
Otopside boğularak öldürüldüğü ortaya çıkan 2 çocuk annesi Dilara Kandak'ta bulunan sperm örnekleri, eski eşi Ahmet Yorulmaz'a ait çıktı. Yorulmaz gözaltına alındı.
İkinci kez evlendiği ve eşinin 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Ahmet Yorulmaz, tutuklandı. Ahmet Yorulmaz'ın Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına devam edildi.
Duruşmada tutuklu sanık Yorulmaz ile öldürülen Dilara Kandak'ın yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Tanık olarak dinlenen M.C.O., daha önce verdiği ifadesini tekrarlayarak, Dilara Kandak ve sanık Ahmet Yorulmaz ile arkadaş olduğunu anlattı.