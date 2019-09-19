Antalya'da Dilara Kandak'ın öldürülmesiyle ilgili davada avukattan yanlış beyan iddiası

Duruşmada tutuklu sanık Yorulmaz ile öldürülen Dilara Kandak'ın yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Tanık olarak dinlenen M.C.O., daha önce verdiği ifadesini tekrarlayarak, Dilara Kandak ve sanık Ahmet Yorulmaz ile arkadaş olduğunu anlattı.