Müge Anlı Tatlı Sert'te Burhan Aykurt olayında cinayet şüphesi

Gece kulüplerine çok gidiyor

Bu gün canlı yayında ise Mahmut Aykurt'un yakınları ve arkadaşları katılarak bomba iddialarda bulundu. İddialara göre kaybolan Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt gece kulüplerinde çok fazla giden ve bu yüzden de çok para harcayan biri. Bir diğer iddia ise Mahmut beyin çok borcu olduğu ve borçluların Burhan Aykurt'un önüne çıktığı.