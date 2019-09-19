Müge Anlı Tatlı Sert'te Burhan Aykurt olayında cinayet şüphesi
ATV'de yayınlanan Müge Anlı Tatlı Sert programında 29 Kasım 2018'de ortadan kaybolan ve bir daha haber alınmayan Burhan Aykurt'un cinayete mi kurban gitti sorusu akıllara getirirken ağabey Mahmut Aykurt çelişkili ifadeler ile bütün dikkatleri üzerine çekti.
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 29 Kasım 2018'de Fethiye'den İzmir'e gideceğini söyleyerek evden çıkan Burhan Aykut'tan hala bir haber alınamadı. Bir cinayete kurban gittiği düşünülen 35 yaşındaki Burhan Aykurt'un akıbeti ile ilgili en dikkat çekici iddiayı ise abisi Mahmut Aykurt ortaya attı. Ayrıca ağabey Mahmut Aykurt'un çelişkilerle dolu açıklamaları ile dikkatleri üzerine çekti. Ortaya çıkan mesaj ile ilgili Müge Anlı'nın söyledikleri ise ekran başındaki herkesi şoke etti.
Canlı yayında kardeşinin kaybolmasıyla ilgili açıklamalar yapan Mahmut Aykurt'un çelişkiler ile dolu söylemleri dikkatlerden kaçmadı. Mahmut beyin özellikle taksici olayı ve cep telefonuna gelen mesaj ile ilgili konuşmaları ile şüpheleri üzerine topladı. Mahmut bey Bir taksicinin yanına geldiğini kardeşiniz cinayete kurban gittiğini ve kız meselesi olduğunu söylediğini açıkladı. Ancak bu taksici olayını ailesine çok sonra anlatması akıllarda soru işareti oluşturdu.
Mahmut beyin bir diğer sakladığı olay ise cep telefonuna gelen mesajlar. Geçen sene Müge Anlı'nın programına katılmak isteyene Mahmut bey son adan cep telefonuna gelen mesajı göstermiş ve kardeşini aramaktan vazgeçmişti. Müge Anlı ise dün bu noktaya dikkat çekmiş ve mesajın geçen sene ocak ayında değil kaybolduktan 2 gün sonra geldiğini söylemişti. Bu mesajı ise neden sakladığı ise akıllarda soru işareti bıraktı.
Gece kulüplerine çok gidiyor
Bu gün canlı yayında ise Mahmut Aykurt'un yakınları ve arkadaşları katılarak bomba iddialarda bulundu. İddialara göre kaybolan Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt gece kulüplerinde çok fazla giden ve bu yüzden de çok para harcayan biri. Bir diğer iddia ise Mahmut beyin çok borcu olduğu ve borçluların Burhan Aykurt'un önüne çıktığı.