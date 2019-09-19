Ali Babacan'ın yeni partisine en çok ilgi partiden geldi!

Yeni parti çalışmalarını hazlandıran Eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın partisine diğer partilerin özellikle de Ak Parti'nin ilgisi nasıl olacak sorusu merak ediliyordu. Bu soru kıs zamanda yanıtını buldu ve Babacan'a en fazla rağbet gösteren parti üyelerinin Ak Parti'den değil İYİ Parti'den olduğu ortaya çıktı.

Ali Babacan'ın yıl sonuna doğru tabelasını resmen asmasını beklenen yeni partide iş ve siyaset dünyasından önemli isimlerin bulunduğu ve güçlendirilmiş parlamenter sistemin parti programının temelini oluşturacağı öğrenildi.

İki grubun yeni parti girişimleri hız kazandı. Eski bakan Ali Babacan’ın "yıl bitmeden partiyi kuracağız" açıklamasının ardından görüşme taleplerinin ikiye katlandığına dikkat çekiliyor. Kasım ayı geçmeden parti tabelasını asmaya hazırlanan eski başbakan Davutoğlu da 70-80 kişiden oluşacak kurucular kurulu üzerinde çalışmaya başladı.

Yeni partilerin mutfakları da bir hayli hareketli

Nergis Demirkaya'nın Gazete Duvar'da yer alan haberine göre, eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski bakan Ali Babacan öncülüğünde yürütülen iki ayrı yeni parti kurma girişimi sürüyor. Kuruluş takvimlerini açıklamaya başlayan yeni parti girişimlerinin mutfakları da oldukça hareketli görünüyor.

Babacan ile görüşmek isteyenler...

Ali Babacan’a yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ilk etapta merkezi yapılanma oluşturulacak. Kaynaklar Babacan’ın uzun bir aradan sonra sessizliğini bozup yeni parti girişimiyle ilgili soruları yanıtladığı röportajın ardından görüşme taleplerinin ikiye katlandığına dikkat çekiyor. Babacan’la görüşmek isteyenler arasında farklı siyasi partilerden, iş dünyasından önemli isimlerin bulunduğu ifade ediliyor.

Yeni parti tabelasının asılması hedefleniyor

Babacan ekibinin hedefi eylül ayı sonu, ekim başında kadrolarını oluşturup merkez yapılanmasını tamamlamak, ekim ve kasım aylarında da parti politikalarını olgunlaştırmak. Yıl bitmeden aralık ayında da yeni parti tabelasının asılması hedefleniyor.

Yeni partide eski isimleri az göreceksiniz

Babacan’ın kuracağı yeni partiye büyük ilgi olduğu ifade ediliyor. Kaynaklar, AK Parti’nin yanı sıra CHP’den MHP’ye tüm partilerin yeni parti girişimini yakından takip ettiğini, bu ilginin özellikle il ve ilçelerde İYİ Partililerde daha yüksek olduğuna dikkat çekiliyor. Daha çok yeni isimlerin öne çıkarılacağı vurgulanan parti vitrini için, “Eski isimleri çok az göreceksiniz. Olsa da daha çok geri planda kalacaklar” deniliyor.