Uzman açıkladı: Vertigo korku ve kaygıyı beraberinde getiriyor

"İç kulakta sorun, denge sisteminde bozukluğa yol açıyor"

Denge sisteminin iç kulakta yerleştiğini dile getiren Sert, “İç kulakta oluşan patolojiler denge sisteminin bozukluğuna yol açar. KBB olarak denge bozukluğu ve vertigo şikayetiyle gelen hastaların 3 tane sık görülen vertigo tipi vardır. Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (BPPV) iç kulaktaki denge kristallerinin yerinden oynaması sonucu oluşan, başın hareketleriyle meydana gelen ve saniyeler süren periyotta kaybolan vertigodur. Vertigoya neden olan, iç kulak tansiyon artışına bağlı meniere hastalığı ise şiddetli ve süreklilik arz eden vertigodur. Diğeri de iç kulak iltihaplarında görülen vertigodur. Bu da şiddetli bir form taşır. En sık görülen tipler bunlardır. Santral vertigolar beyin içerisinde oluşan patolojilere bağlı görülür” diye konuştu.