Uzman açıkladı: Vertigo korku ve kaygıyı beraberinde getiriyor
Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İbrahim Sert, baş dönmesi olarak bilinen vertigonun korku ve kaygıyı beraberinde getirdiğini söyledi.
Hastalığın santral ve periferik vertigo olarak ikiye ayrıldığına vurgu yapan Op. Dr. Sert, periferik vertigonun kulak burun boğaz alanında bakıldığını belirtti.
"İç kulakta sorun, denge sisteminde bozukluğa yol açıyor"
Denge sisteminin iç kulakta yerleştiğini dile getiren Sert, “İç kulakta oluşan patolojiler denge sisteminin bozukluğuna yol açar. KBB olarak denge bozukluğu ve vertigo şikayetiyle gelen hastaların 3 tane sık görülen vertigo tipi vardır. Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (BPPV) iç kulaktaki denge kristallerinin yerinden oynaması sonucu oluşan, başın hareketleriyle meydana gelen ve saniyeler süren periyotta kaybolan vertigodur. Vertigoya neden olan, iç kulak tansiyon artışına bağlı meniere hastalığı ise şiddetli ve süreklilik arz eden vertigodur. Diğeri de iç kulak iltihaplarında görülen vertigodur. Bu da şiddetli bir form taşır. En sık görülen tipler bunlardır. Santral vertigolar beyin içerisinde oluşan patolojilere bağlı görülür” diye konuştu.
"72 saati bulan ataklar var"
Vertigonun tedavisinin mümkün olduğunu ifade eden Sert, tedavinin öncelikle vertigonun tipini tespit etmekle başladığını belirtti.