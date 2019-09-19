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YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı ÖSYM sorgulama ekranı

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Öğrenciler sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden TC numarasıyla öğrenebiliyor.

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2019-2020 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına, 19 Eylül 2019 tarihinde saat 14.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.

Kayıtlar 23 Eylül'de başlıyor

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, Üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

YKS ek yerleştirme sonuçları

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