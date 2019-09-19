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Sinop'ta 86 yaşındaki babasını satırla gaddarca döven kişinin akıbeti belli oldu

Dün yürekleri sızlatan haber Sinop'un Durağan ilçesinden gelmişti. Babası Cemal Canlı'yı (86) satırla gaddarca dövdüğü için gözaltına alınan Süleyman Canlı isimli şahıs tutuklandı.

Türkiye'nin gündemine oturan olay, dün Durağan ilçesi Buzluk Mahallesi'nde meydana geldi.

Cemal Canlı, ziyaret için Tekirdağ'dan memleketine gelen sağlık memuru oğlu Süleyman Canlı, tarafından iddialara göre satır ile darp edildi. Evinin camından atlayıp polise sığınan baba, hastaneye kaldırılarak tedavi edildi. Kollarında, sırtında ve göz çevresinde morluklar oluşan yaşlı adam, oğlundan şikayetçi oldu.

Kısa sürede polis tarafından yakalanan şüpheli Süleyman Canlı, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklandı

Nöbetçi mahkemeye çıkartılan Süleyman Canlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Benim artık öyle bir oğlum yok'

Yaşadıklarını anlatan Süleyman Canlı, "Oğlum gece yarısı elinde satır ile alkollü şekilde eve geldi ve beni yataktan kaldırdı. Bir anda elindeki satırla dövmeye başladı. Sabaha kadar dövdü. Alkol aldığı için sızınca ben de akşama doğru camdan atlayarak evden kaçtım. Benim artık öyle bir oğlum yok" dedi.

 

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