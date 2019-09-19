Kayıplara karışmıştı! 13 yaşındaki Derya Hınıl bakın nerede bulundu

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, bir hafta önce evden çıkan, bir daha da haber alınamayan 13 yaşındaki Derya Hınıl, tarihi Kaleiçi semtinde bulundu.

Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde oturan Nazlı- Abdulkadir Hınıl çiftinin 9 çocuğundan Derya Hınıl, 12 Eylül Perşembe günü saat 17.30 sıralarında evden çıktı. Yakındaki marketten alışveriş yapan Derya'dan bir daha haber alınamadı. Aile, polis merkezine giderek, kayıp başvurusunda bulundu.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise Derya'nın bulunması için çalışma başlattı. Hınıl ailesi de kızlarını bulmak için seferber oldu. El ilanları bastırarak, kentin çeşitli yerlerine asan aile bireyleri, Derya'yı görenlerin, polise haber vermesini istedi.

Polis ekipleri, Derya Hınıl'ı bugün saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesinde tarihi Kaleiçi semtinde buldu. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen Hınıl, işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek.