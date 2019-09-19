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UFO itirafı dünyayı salladı! İşte ABD Deniz Kuvvetleri'nin gerçek dediği görüntü

ABD Deniz Kuvvetleri, internette dolaşan ve ‘UFO’lara ait olduğu öne sürülen videoların gerçek olduğunu açıkladı.

UFO’lara ait görüntüler içerdiği iddia edilen ve internette dolaşan üç video, New York Times ve bilimsel araştırma kurumu ‘To The Stars Academy of Arts & Sciences’ tarafından 2017 ve 2018 yıllarında yayımlanmıştı.

2004’te çekildiği belirtilen bir videoda sensörler bir hedefe kilitleniyor. Ancak hedefteki cisim hızla ekrandan kayboluyor ve sonra bir daha yeri tespit edilemiyor.

2015’te çekilen videoda ise gördükleri şeylerin ne olduğunu anlamaya çalışan savaş pilotlarının ses kayıtları yer alıyor. İlk videoda pilotlardan biri şaşkınlık içinde diğerine “Bu s…. bir drone, dostum. Aman Tanrım. Rüzgâra karşı gidiyorlar. Şuna bak adamım” diyor.

Donanma sözcüsü Joseph Gradisher gizliliği kaldırılmış üç askeri videodaki, çok hızlı hareket eden bu cisimleri ‘Tanımlanamayan Hava Olayları’ (Unidentified Aerial Phenomena -UAP) olarak nitelendirdi.

Konu hakkında açıklama yapan Gradisher, ‘UFO’ yerine ‘UAP’ tanımını kullandıklarını belirterek, “Çünkü çeşitli askeri kontrollü eğitim alanlarının hava sahasında faaliyette bulunduğu tespit edilen ve belirlenemeyen nesneler için daha iyi bir tanım sağlıyor” dedi.

Deniz Kuvvetleri ayrıca, videoların kamuya açıklanması için hiçbir zaman resmi olarak izin verilmediğini de açıkladı. Pentagon Sözcüsü Susan Gough, bu nedenle videoların hâlâ ‘hassas içerik’ kategorisinde sayıldığını belirtti.

Sözcü Gradisher CNN televizyonuna, “Tanımlanamayan Hava Fenomenleri” konusundaki şeffaflığın eğitim gören pilotları, hava sahasında pilotların güvenliğini tehdit eden “ihlalleri” rapor etmeye teşvik etme amaçlı olduğunu söyledi.

Gradisher, “Bu, tamamen eğitim sahalarımızda sık sık yaşanan UAP ihlalleriyle ilgili. Bu ihlaller uçuş güvenliği ve operasyonlarımızın emniyeti açısından tehdit oluşturuyor” dedi.

Sözcü, “Kamuya açık bu videolar, donanmamızın eğitim sahalarında yaşanan ihlallerin çok küçük bir kısmını yansıtıyor. Yıllar boyunca havacılarımız, videolardaki nesnelerin ne olduğuyla ilgili terminoloji ve teorilerle ilgili algı yüzünden bunları rapor etmedi” diye konuştu.

Gradisher, bu cisimlerin ne olduğunu kesinleştirmenin tek yolunun pilotlarının bunları rapor etmeye teşvik etmek olduğunu söyledi.

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