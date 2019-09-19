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İSPARK görevlisinin skandal görüntüleri hızla yayıldı! İBB'den açıklama geldi

Anıl Tuna aniltuna0@gmail.com

İSPARK görevlisinin "Boş yer var mı?" sorusuna "Gabar'da da var, Kato'da da var" yanıtını verdiği görüntüler patladı. Sosyal medyada hızla yayılan video hakkında İBB Sözcüsü Murat Ongun, olayın 1,5 yıl önce yaşandığını belirterek "İBB'ye yönelik asılsız iddialar eklenerek güncelmiş gibi servis edilmiştir." dedi.

Bazı medya organlarında yer alan haberlerde "İSPARK çalışanının bu cevabı akıllara Melih Gökçek'in 31 Mart yerel seçimleri öncesinde "İmamoğlu İstanbul'u kazanırsa, İSPARK HDP'lilere teslim edilecek' ifadelerini akıllara getirdi" dendi.

"1,5 yıl öncesine ait"

Skandal haberlerle ilgili İBB Sözcüsü Murat Ongun, söz konusu videonun 1,5 yıl öncesine ait olduğunu ve konu hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını duyurdu.

"Asılsız iddialar eklenerek güncelmiş gibi servis edilmiştir"

Ongun Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Bazı basın organlarında ve sosyal medya hesaplarında bir İSPARK çalışanına ait video, İBB'ye yönelik asılsız iddialar eklenerek güncelmiş gibi servis edilmiştir. Yapılan incelemede videonun 1,5 yıl öncesine ait olduğu tespit edilmiş ve disiplin soruşturması başlatılmıştır."

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