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'İmamoğlu yönetimindeki CHP'li belediye mescit kapattı' haberi ortalığı karıştırdı

Anıl Tuna aniltuna0@gmail.com

"İmamoğlu yönetimindeki CHP'li belediye mescit kapattı" başlığıyla yayınlanan haber ortalığı karıştırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptığı yazılı açıklamada iddiayı kesin dille yalanlandı.

Yeni Şafak'ta yer alan ve Fatih Özer imzası taşıyan haber, "Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 28 Şubat sürecini andıran adımlar gelmeye başladı. Cami figürlü İBB TV logosunu değiştiren İmamoğlu, şimdi de Kadıköy Uzunçayır metrobüs durağındaki mescidi kapattı" iddiasını gündeme getirdi.

Söz konusu haberde şu ifadeler yer aldı: İmamoğlu sakal bırakan İETT şoförlerini de hedef aldı. İETT Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 'Cilt hastalığı raporu olan personel dışında sakal tıraşı zorunludur' denildi.

"Gece 22:00'a kadar açık"

İBB'den yapılan yazılı açıklamada şunalar kaydedildi:

 Bugün, (19 Eylül 2019) bazı basın organlarında, ‘İBB Uzunçayır Metrobüs durağındaki Mescidi kapattı' başlığıyla yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Habere konu olan Kadıköy Uzunçayır metrobüs durağındaki mescit, ibadet saatlerinde açık tutulmaktadır. 

Sabah namazı vaktinde açılan mescit, sadece vakit çıktığında kapatılmakta, sonrasında öğle ezanından gece 22:00'a kadar açık kalmaktadır. Bu uygulama 3 yıldır aynı şekilde devam etmektedir.

Mescitlerin zaman zaman, başta madde bağımlıları olmak üzere, amacı dışında kullanılmak istenmesi nedeniyle, güvenlik görevlileri ve vatandaşlar zorluk yaşamaktır. Vakit dışında mescitlerin kapalı olmasının da en büyük sebebi budur.

Ayrıca, vakit dışında namaz kılmak isteyen vatandaşlarımız için diğer mescidimiz sürekli açık tutulmaktadır. Görevlilerden talep edilmesi halinde yardımcı olunmaktadır.

Söz konusu mescitlerin kuruluş amacı, dileyen vatandaşların ibadetlerini yapabilmesinin sağlanmasıdır. Kullanım amacına uygunluğun sağlanmasıyla hizmet devam etmektedir. Uygulama bugüne kadar yukarıda belirtildiği şekilde sürdürülmüştür. Yeni bir uygulama söz konusu değildir.

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