İstanbul'da eski koca vahşeti! Bıçaklayıp başından aşağı kızgın yağ döktü

28 yaşındaki Kübra T., Ersin Ü. ile 6 yıl imam nikahıyla evli kaldı. 5 ve 3 yaşlarında iki çocukları olan çift, 1,5 yıl önce ayrıldı. 40 yaşındaki Ersin Ü. bu sırada hırsızlık suçundan cezaevine girdi. Ersin Ü., geçtiğimiz hafta cezaevinden bir haftalığına izinli çıkarak genç kadının iş yerine gitti.



