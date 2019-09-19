İstanbul'da eski koca vahşeti! Bıçaklayıp başından aşağı kızgın yağ döktü
İSTANBUL Halkalı'da cezaevinden izinli çıkan cani adam, iki çocuğunun annesi eski eşini önce bıçakladı ardından başından aşağı kızgın yağ döktü.. Vücudunun büyük bölümü yanan kadının yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
28 yaşındaki Kübra T., Ersin Ü. ile 6 yıl imam nikahıyla evli kaldı. 5 ve 3 yaşlarında iki çocukları olan çift, 1,5 yıl önce ayrıldı. 40 yaşındaki Ersin Ü. bu sırada hırsızlık suçundan cezaevine girdi. Ersin Ü., geçtiğimiz hafta cezaevinden bir haftalığına izinli çıkarak genç kadının iş yerine gitti.
Balkon kapısından gizlice eve girdi
Genç kadın, Ersin Ü.'nün barışma teklifine olumsuz yanıt verdi. Tartışmanın ardından iş yerinden ayrılan Ersin Ü., ertesi gün sabah saatlerinde Kübra T.'nin İstanbul Halkalı'da oturduğu eve geldi. Ersin Ü., balkon kapısından gizlice eve girdi.
Önce bıçakladı sonra kızgın yağ döktü
Mutfağa yönelen Ersin Ü., tezgahtaki sıvı yağı çaydanlığın içine boşalttı. Ersin Ü., çaydanlığa doldurduğu yağı ocağa koyarak ısıttı.
"Bana yar olmuyorsun, başkasına da olma"
Tezgahtan bir bıçak da alan Ersin Ü., kadının uyuduğu odaya girdi Kübra T.'yi uyandıran Ersin Ü. iddiaya göre "Bana yar olmuyorsun, başkasına da olma" diyerek kadını önce bacağından bıçakladı, ardından kafasından aşağı kızgın yağ döktü.