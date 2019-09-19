HABER /  DÜNYA

Belçika F-16’sı Fransa’da düştü

İhlas Haber Ajansı

Belçika’ya ait bir F-16 Fransa’nın kuzey batısında düştü. Fırlatma koltuğunu kullanarak atlayan pilotlardan biri paraşütüyle elektrik tellerinde asılı kaldı.

Belçika Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, Fransa’daki deniz üssüne doğru uçan Belçika F-16’sı Fransa’da düştü. Uçakta bulunan pilotlar fırlatma koltuğunu kullanarak kurtuldu.

Pilotlardan biri güvenli bir şekilde kurtulurken, diğer pilot paraşütüyle elektrik tellerine takılı kaldı. Pluvigner yakınlarında meydana gelen olayda, bir evin zarar gördüğü öğrenildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan şaşırtan sözler! Erdoğan'ı övdü Gül ve Babacan'a laf soktu
Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye kayyum kınaması
'İmamoğlu yönetimindeki CHP'li belediye mescit kapattı' haberi ortalığı karıştırdı
İSPARK görevlisinin skandal görüntüleri hızla yayıldı! İBB'den açıklama geldi
Şenol Güneş'in Galatasaray maçında izlediği tek Türk
Sinop'ta 86 yaşındaki babasını satırla gaddarca döven kişinin akıbeti belli oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'deki hırsızlık şüphelisi: Televizyon bozulmuştu çalmak zorunda kaldım
Kelvin Maynard silahlı saldırıya uğradı hayatını kaybetti
UFO itirafı dünyayı salladı! İşte ABD Deniz Kuvvetleri'nin gerçek dediği görüntü
Akhisarspor'un gençlerini Fenerbahçe kaptı
Milli güreşçi Süleyman Atlı olimpiyat kotası aldı
İstanbul Tuzla sanayi bölgesinde büyük yangın arka arkaya patlamalar
Yorumlar