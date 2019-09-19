'Pabucu dama atılmak' deyimi buradan geliyor

BİLECİK’te düzenlenen Ahilik Haftası kutlamalarında 'usta' olmak için heyetin önüne çıkan kişinin yaptığı ayakkabılarda hile tespit edilmesi üzerine ceza olarak pabucunun dama atılması ilginç görüntüler oluşturdu.

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi’nde düzenlenen “Ahilik Haftası” kutlamaları saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

"Ahilik dürüstlüğü, alçak gönüllüğü, hoşgörü, cömertlik, dayanışmadır"

Törenin açılış konuşmasını yapan Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Halit Gölcan, ahiliğin İslam öncesinden başlayarak geliştiğini ve esnaflık geleneğinin İslamiyet’in ortaya çıkmasından sonra İslam’ın ahlak prensipleri ile birleşmesi neticesinde şekillenerek 13’üncü yüzyılda Anadolu’da kurulan temeli yardımlaşmaya dayanan bir teşkilat olduğuna değindi.

Gölcan, “Ahilik dürüstlüğü, alçak gönüllüğü, hoşgörü, cömertlik, dayanışma ve çok çalışma gibi değerleri prensip edinmiştir. Ahiliğin temelleri 1171-1262 yılları arasında yaşayan Ahi Evran Veli Hoca tarafından Türkistan’dan gelen esnaf teşekküllerinin bir çatı altında toplanmasıyla temelleri Kayseri’de atılmıştır” dedi.

Ceza olarak pabucu dama atıldı

Protokol konuşmaları sonrası devam eden programda ahi heyetine ustalığa geçmek için müracaat eden kişilerin yaptığı eşyalar getirildi. İlk olarak usta olmak isteyen kişi, yaptığı pabuçları getirirken bunlar heyet tarafından beğenilmedi. Ahi Baba hileli malzeme kullanıldığı gerekçesi ile şahsa ustalık vermezken ceza olarak da pabuçları dama attırdı.

İşini ehli ile yapmayanların pabuçları dama atıldı

Ardından terzi ustasının yaptığı malzemeler beğenilerek kendisine ustalık verildi. Şahsa temsili 'Şet Kuşatma' töreni gerçekleştirilirken esnaf olmaya aday yamak ve kalfaların usta ilişkisi işlendi. İşini ehli ile yapmayan yamak ve kalfaların pabuçları dama atılırken günümüzde kullanılan “pabucu dama atılmak” teriminin o günlerden bugünlere geldiği de anlatıldı.