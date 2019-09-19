Galatasaray'a Emre Akbaba müjdesi

Geçtiğimiz sezon oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Emre Akbaba, Instagram'dan bireysel idman yaptığı anın fotoğrafını paylaştı.

Spor Toto Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'da geçtiğimiz sezon oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde ağır bir şekilde sakatlanan Emre Akbaba, bireysel çalışmalara başladı.



Bireysel idman yaptığı anın fotoğrafını paylaştı

Çaykur Rizesporlu Samuido'nun müdahalesi sonrasında ayağı kırılan Emre Akbaba'nın rehabilitasyon süreci devam ederken, yıldız futbolcu Instagram'dan bireysel idman yaptığı anın fotoğrafını paylaştı.





Ne zaman döneceği belirsiz

Ayağında 3 yerde kırık oluşan Emre Akbaba'nın sahalara ne zaman döneceği ise, tamamen iyileşme sürecine bağlı.